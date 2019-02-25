باشاغا ومعتوق يتفقدان أعمال الصيانة بمطار طرابلس العالمي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 فبراير 2019, 07:09 مساء
جولة باشاغا ومعتوق التفقدية لأعمال الصيانة بمطار طرابلس العالمي. (وزارة الداخلية)

 قام المفوضان بوزارتي الداخلية فتحي باشاغا ووزارة المواصلات ميلاد معتوق، صباح اليوم الإثنين، بزيارة تفقدية لمتابعة أعمال الصيانة الجارية بمطار طرابلس العالمي والتي تشرف عليها الشركة المكلفة بصيانة مشروع إنشاء محطة ركاب جديدة في المطار.

ورافق معتوق وباشاغا خلال الزيارة سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي وعدد من ضباط الشرطة التابعين لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الزيارة جاءت «للوقوف على آخر الإنجازات وأعمال الصيانة التي تشرف عليها الشركة المكلفة بصيانة مشروع إنشاء محطة ركاب جديدة في المطار».

وأضافت أن باشاغا أكد خلال مؤتمر صحفي عقد بداخل المطار أن «هذه الزيارة تأتي في إطار الوقوف على استئناف العمل لصيانة المطار التي توقفت خلال المدة الماضية نتيجة للأحداث شهدتها ضواحي العاصمة طرابلس».

كما أكد المفوض بوزارة الداخلية «أن صيانة مطار طرابلس لن تكون الأخيرة وسوف تتبعها صيانة لجميع المطارات والمنافذ بالدولة» وشدد على «ضرورة الاهتمام بهذه المرافق باعتبارها شرايين الدولة».

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنها كلفت مديرية أمن مطار طرابلس العالمي والأجهزة الأمنية التابعة لها بحماية وتأمين المطار ووضع الخطط الأمنية الكفيلة لتأمينه.

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