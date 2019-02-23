إجراء 15 عملية قلب مفتوح للأطفال بمركز طبرق الطبي خلال أسبوعين

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 23 فبراير 2019, 07:50 مساء
الفريق الطبي الأميركي أثناء إجراء إحدى العمليات بمركز طبرق الطبي. (الإنترنت)

تمكن الفريق الطبي الأميركي «نوفيك» المتخصص في جراحة قلب الأطفال من إجراء 15 عملية قلب مفتوح لأطفال لم تتجاوز أعمارهم سبع سنوات خلال أسبوعين من وصوله إلى مدينة طبرق.

وقال مدير مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي معتز الحاسي، لـ«بوابة الوسط» اليوم السبت، إن آخر عمليات الفريق الأميركي «كانت لطفلة اسمها ريماس من مدينة بنغازي تبلغ من العمر ست سنوات، وكان لديها تشوه بالقلب، حيث أُجريت لها وصله شريانية لتصحيح وصول الأوكسجين وتوسيع حجم الشريان الرئوي الطرفي».

وأكد الحاسي «نجاح كافة العمليات بنسبة 100%»، وأن «الأطفال يتلقون رعاية صحية خاصة بقسم الملاحظة والإيواء بالمركز»، موضحًا أن «هذه العمليات تكلف خارج ليبيا عشرات الآلآف من الدولارات لأنها دقيقة جدًّا والمواطن الكادح لا يستطيع أن يتحمل تكاليف مثل هذه العمليات لأنها مكلفة».

وذكر مدير مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي معتز الحاسي أن «هذا المشروع برعاية وزارة الصحة بالحكومة الموقتة».

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