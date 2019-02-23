وصول أول شحنة أدوية إلى مخازن المركز الوطني لجراحة القلب

وصلت إلى مخازن المركز الوطني لجراحة القلب بتاجوراء شحنة من الأدوية تعد الأولى من بين شحنات من الأدوية، ستصل تباعًا لتغطي احتياجات المركز.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق السبت إن المركز «استلم جهاز قسطرة قلبية حديث وذلك تنفيذًا لخطة وكيل عام وزارة الصحة الرامية إلى دعم الخدمات الطبية التي يقدمها القطاع العام واستعادة تشغيل المرافق الصحية بكامل قدرتها الاستيعابية من خلال توفير احتياجاتها من الأدوية والمستلزمات والأجهزة والمعدات الطبية لتحسين الوضع الصحي القائم في البلاد».

هذا وسيشرع المركز الوطني لجراحة القلب في تنفيذ أعمال صيانة لقسم باطنة قلب نساء والعيادة الخارجية مطلع الأسبوع القادم.