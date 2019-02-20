«محاسبة البيضاء» يطالب فروعه بالتواصل مع لجنة التنسيق التابعة لديوان طرابلس

اجتماع عبدر ربه مع مسؤولي ديوان المحاسبة في البيضاء. (الإنترنت)

طالب رئيس ديوان المحاسبة في البيضاء، عمر عبدربه البرعصي، مديري الإدارات العامة ومديري المكاتب وفروع الديوان التابعة له، بالتواصل مع لجنة التنسيق التابعة لديوان المحاسبة في العاصمة طرابلس؛ لبحث توحيد التقرير السنوي للعام 2018.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده عبدربه، يوم أمس الثلاثاء، مع مديري الإدارات العامة والمكاتب وفروع ديوان المحاسبة في البيضاء، الذي خُصِّص لمناقشة إعداد التقرير السنوي الموحد للديوان في مناطق الشرق والغرب والجنوب.

وقال ديوان المحاسبة في البيضاء، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الاجتماع ناقش إمكانية توحيد التقرير السنوي لديوان المحاسبة للعام 2018 بحيث يضم مناطق الشرق والغرب والجنوب، لكي يتم إحالته إلى مجلس النواب.

وأضاف الديوان أن الاجتماع استعرض أيضًا التقارير الدورية للفروع والمكاتب والوحدات، والصعوبات التي تواجهها، كما تمت مناقشة تنفيذ الخطة السنوية لعمل الديوان للعام 2019، بما يكفل تنفيذ العمل القانوني الرقابي للديوان.