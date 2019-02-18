مختنقات تاجوراء على طاولة «الحكم المحلي»

ناقش وزيرالحكم المحلي المفوض ميلاد عبدالله الطاهر اليوم الإثنين الصعوبات والمختنقات داخل بلدية تاجوراء ومن أهمها مشاكل تكدس القمامة، وذلك خلال زيارة ميدانية لبلدية تاجوراء.

وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الحكم المحلي، عرض المجلس البلدي تاجوراء إمكانية استحداث محلات داخل البلديات ، ومناقشة الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي والميزانيات التي يتم تخصيصها للبلديات وآليه صرفها.

كما تطرق الاجتماع الى نقل الاختصاص وإبداء الآراء الجدية حول هذا الملف، ومعالجة العديد من المشاكل والتي من بينها مشكلة المياه والصرف الصحي .