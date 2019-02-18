«الخارجية التونسية» تعبّر عن ارتياحها لإطلاق مخطوفي الزاوية

العمال التونسيون بمديرية أمن الزاوية بعد تحريرهم. (صفحة المديرية على فيسبوك)

عبّرت وزارة الشؤون الخارجية التونسية عن ارتياحها لإطلاق 14 تونسيًا خطفتهم جماعة مسلحة مجهولة الخميس الماضي بمدينة الزاوية.

وأوضحت الخارجية ، في بيان مساء الأحد ، أنه تم الإتصال بالتونسيين المحررين والمتواجدين حاليا بمديرية أمن الزاوية للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم.

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وكانت مديرية أمن الزاوية أعلنت أمس إخلاء سبيل العمال التونسيين الذين كانوا قد اختطفوا وهم على متن حافلة كانت تقلهم إلى مكان عملهم بمصفاة الزاوية.

واضافت المديرية أن جميعهم بصحة جيدة وجارٍٍ الإتصال بالجهات المعنية لترتيب عودتهم الى أهاليهم.

