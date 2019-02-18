بالصور.. احتفالات غريان بذكرى ثورة فبراير

عمت مظاهر الاحتفالات بالذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير أرجاء مدينة غريان أمس الأحد.

وخلال الاحتفالات، انطلقت الألعاب النارية في سماء المدينة وحرص المواطنون على تزيين مركباتهم وشوارعهم بأعلام الاستقلال بأحجام مختلفة تعبيرًا عن ابتهاجهم بهذه المناسبة، حسب الصفحة الرسمية للمجلس البلدي غريان.

وفي ميدان الشهداء وسط المدينة، دعا عمداء البلديات جميع الليبيين إلى تناسى الخلافات والتسامح فيما بينهم، وترك أسباب التفريق والتمزيق، داعين إلى العمل على تحقيق السِلم والوئام والتصالح لتحقيق أهداف الثورة، وبناء المجتمع وفاء لمن ضحوا من أجل هذه الغاية.

ونظم قسم الطفل بمكتب الهيئة العامة للثقافة غريان مهرجانًا ترفيهيًا للأطفال بالتنسيق مع شركة أرض الطفل الذي انطلقت فعالياته أمس الأحد وتستمر على مدى أسبوع، تتوافر خلاله كل سُبل الترفيه للأطفال من ألعاب متنقلة وعروض مسرحية، ودُمى راقصة، ومهرِّجين ورسومات وهدايا للأطفال.

وبثت إذاعة غريان المحلية حلقة احتفالية خاصة بهذه المناسبة شارك فيها عدد من المسؤولين ببلدية غريان، وعمداء بلديات كل من طرابلس المركز، وجادو، وكاباو، وزوارة، ومسلاتة، والزاوية.