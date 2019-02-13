المسماري: كان من المفترض أن يزور المشير حفتر سبها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 فبراير 2019, 10:28 مساء

أكد الناطق باسم القيادة العامة، العميد أحمد المسماري، أن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر «كان من الفترض أن يزور سبها»، مشيرًا إلى أن «التقدم في مرزق وأم الأرانب مستمر لتأمينها وحماية سكانها».

وقال المسماري خلال كلمة متلفزة من مطار سبها، الأربعاء، «العمليات العسكرية في الجنوب ليست احتلالًا أو اعتداءً، بل هي عملية تطهير من داعش والقاعدة والجريمة المنظمة».

وأضاف: «نحيي كل المشايخ والأعيان والسكان من كل التركيبات الاجتماعية بالجنوب التي رحبت بالعمليات العسكرية وباركت انتصاراتها»، لافتًا إلى أن هناك وفدًا من «مدينة مصراتة زار سبها، وأكد وحدة الدم وبارك عملياتنا بها».

وأشار المسماري إلى أن «الجيش يعمل على إيصال المواد الغذائية والوقود إلى كل مناطق الجنوب الليبي».

ودعا المسماري «التبو والطوارق وأولاد سليمان لتجنب الشائعات التي تطلقها وسائل الإعلام المعادية».

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