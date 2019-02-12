عقيلة صالح يطالب صنع الله برفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة والتنسيق مع القيادة العامة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 فبراير 2019, 06:04 مساء
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. (موقع المجلس على الإنترنت)

طالب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله «برفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي عقب سيطرة القوات المسلحة عليه وتأمينه بشكل كامل وزوال حالة القوة القاهرة عن الحقل».

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في تصريح نشره موقع المجلس على الإنترنت، إن المستشار عقيلة صالح طالب أيضًا «رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بالتواصل والتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة بالخصوص وتحميله مسؤولية الخسائر المادية الناجمة عن استمرار إغلاق حقل الشرارة النفطي بفرض القوة القاهرة عليه».

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة لمكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، مساء أمس الإثنين أن «القوات المسلحة نجحت في بسط سيطرتها التامة على حقل الشرارة النفطي» وأكدت «استتباب الأمن بداخله وفي كامل محيطه.. مع توافد العديد من وحدات القوات المسلحة على المنطقة» وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

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