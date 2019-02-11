بلدية طبرق تبحث عن حلول لأزمة البناء العشوائي في المدينة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 11 فبراير 2019, 10:16 مساء
اجتماع بوطابونة مع مسرولا التخطيط والأملاك العامة والإسكان. (الإنترنت)

عقد عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق عبدالكريم بوطابونة صباح اليوم الإثنين، اجتماعا بديوان البلدية مع رئيس فرع التخطيط العمراني ومدير مكتب التخطيط ومسؤول الإسكان والمرافق ومدير الأملاك العامة ورئيس لجنة المخالفات ومدير إدارة التسجيل العقاري للبحث عن حلول لأزمة البناء العشوائي في المدينة.

وقال بوطابونة لـ«بوابة الوسط» إن «مدينة طبرق تعاني الكثير من التعديات على المخططات العامة وقمنا بتقديم عدة مقترحات لوضع حلول لهذه المشكلة وتم التطرق إلى سلبية المواطن في شرائه للأراضي المخالفة والتي تعتبر عائقا وخارج المخطط العام».

وأضاف بوطابونه أنه «يجب على المواطنين تحمل المسؤولية الكاملة إذا ما تم إعتداءهم على المخطط العام بالمدينة والقيام بأي بناء عشوائي وإلا ستطالهم المساءلة القانونية إلى أن يتم اعتماد المخططات الخاصة من رئاسة الوزراء والتي تم تقديمها للاعتماد من قبلهم لحل هذه المشكلة».

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