بمناسبة اليوم العالمي للسرطان.. وفد من «الهلال الأحمر» يزور مركز علاج الأورام بسبها

زيارة وفد الهلال الأحمر إلى مركز علاج الأورام بسبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

أجرى وفد من شبيبة جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع سبها، اليوم الإثنين زيارة تضامنية إلى مركز علاج الأورام في المدينة حاملين معهم الورود والحلوى، بمناسبة اليوم العالمي للسرطان الذي يصادف الرابع من فبراير من كل عام.

ويجري إحياء اليوم العالمي للسرطان للعام 2019 تحت شعار «هذا أنا وهذا ما أستطيع فعله» ويهدف إلى تحفيز الأفراد والحكومات والمجتمعات الصحية لزيادة الوعي العام بأهمية الفحص والتشخيص والكشف المبكر عن السرطان وتيسير الحصول على هذه الخدمات.

وقالت منسقة شؤون المرأة بجمعية الهلال الأحمر فرع سبها عائشة حامد حسن لـ«بوابة الوسط» إن الزيارة تأتي تزامنا مع اليوم العالمي للسرطان وتهدف «للرفع من معنويات المصابين بالمرض ورسم الابتسامة على وجوههم وإدخال السرور فى أنفسهم وإشعارهم هناك من يهتم بهم ودعمهم نفسيا بهذه الزيارة».

وأشارت حسن إلى أن وفد جمعية الهلال الأحمر قام خلال الزيارة أيضا بتكريم الأطقم الطبية العاملة بمركز علاج الأورام في سبها الذين يعتنون بهولاء المرضى تقديرا لمجهوداتهم وعملهم الإنساني الذي يقومون به ليلا نهارا.

وأضاف نائب مدير مركز علاج الأورام في سبها المهندس عادل شكري لـ«بوابة الوسط» أن زيارة وفد شبيبة الهلال الأحمر «هي لفتة كريمة ولها مردود نفسي إيجابي على المرضى ستساهم فى رفع معنوياتهم وهي جزء من العلاج نفسيا كما أن تكريم الكوادر الطبيبة بالمركز يسهم فى رفع من معنوياتهم ويدفعهم لبذل المزيد من الجهد والعمل».

وتشير الإحصاءات الدولية الجديدة أن عام 2018 شهد إصابة أكثر من 18 مليون حالة جديدة بالسرطان على مستوى العالم؛ من بينها حوالي 5 ملايين إصابة بسرطانات الثدي وعنق الرحم والقولون والمستقيم والفم كان من الممكن اكتشافها مبكراً وعلاجها بدرجة أكثر فعالية، ومن ثم زيادة معدلات البقاء على قيد الحياة وتحسين نوعية الحياة.

يشار إلى أن مركز علاج الأورام السرطانية بسبها افتتح عام 2016 ويعتبر المركز لوحيد لعلاج الأورام السرطانية بشتى أنواعها حيث يتردد عليه قرابة 700 حالة لتلقي العلاج حسب تصريح نائب مدير المركز عادل شكري.