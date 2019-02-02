انتشال جثة مهاجر أفريقي قرب وادي المكي جنوب بني وليد

انتشال جثة مهاجر جنوب بني وليد. (الإنترنت)

قال عضو جمعية السلام للأعمال الخيرية في بني وليد، حاتم التويجر لـ«بوابة الوسط» اليوم السبت، إن مكتب انتشال الجثث التابع للجمعية انتشل أمس الجمعة، جثة مجهولة الهوية قرب وادي المكي جنوب المدينة لمهاجر أفريقي بعد تلقيه بلاغًا عنها من أحد المواطنين.

وأوضح التويجر أن الجثة جرى نقلها وتسليمها إلى مستشفى بني وليد العام الذي قام بحفظها في ثلاجة حفظ الموتى بدار الرحمة بالمستشفى، موضحًا أنه بعد الكشف المبدئي عليها تبين أنها تعود لمهاجر من الجنسية الأفريقية.

وأضاف التويجر أن الجثة عثر عليها بالقرب من وادي المكي جنوب مدينة بني وليد، منوها إلى أنها الجثة الثانية التي يتم العثور عليها جنوب المدينة بعد العثور على جثة مهاجرة أفريقية أخرى خلال الأسبوع الماضي في المنطقة.

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يشار إلى أن جثث المهاجرين غير الشرعيين يعثر عليها بشكل شبه يومي في طريق النهر الصناعي، الذي يمر وسط بني وليد، ويسلكه المهربون وتجار البشر للوصول إلى الشواطئ الليبية قادمين من جنوب البلاد.