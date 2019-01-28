العثور على جثة مهاجرة أفريقية جنوب بني وليد

جثمان المهاجرة الأفريقية قبل انتشالها من موقع جنوب بني وليد. (الإنترنت)

قال عضو جمعية السلام للأعمال الخيرية في بني وليد، حاتم التويجر لـ«بوابة الوسط» اليوم الاثنين، إن مكتب انتشال الجثث التابع للجمعية انتشل أمس الأحد، جثة مجهولة الهوية جنوب المدينة لمهاجرة أفريقية بعد تلقيه بلاغًا عنها من أحد المواطنين، بحضور مسؤولين من مديرية الأمن والنيابة العامة.

وأوضح التويجر أن الجثة جرى نقلها وتسليمها إلى مستشفى بني وليد العام الذي قام بحفظها في ثلاجة حفظ الموتى بدار الرحمة بالمستشفى، موضحًا أنه بعد الكشف المبدئي عليها تبين أنها تعود لامرأة سمراء البشرة مهاجرة من الجنسية الأفريقية تقطعت بها السبل جنوب مدينة بني وليد.

يشار إلى أن جثث المهاجرين غير الشرعيين يعثر عليها بشكل شبه يومي في طريق النهر الصناعي، الذي يمر وسط بني وليد، ويسلكه المهربون وتجار البشر للوصول إلى الشواطئ الليبية قادمين من جنوب البلاد.