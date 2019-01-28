العثور على جثة مهاجرة أفريقية جنوب بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 28 يناير 2019, 09:09 مساء
جثمان المهاجرة الأفريقية قبل انتشالها من موقع جنوب بني وليد. (الإنترنت)

قال عضو جمعية السلام للأعمال الخيرية في بني وليد، حاتم التويجر لـ«بوابة الوسط» اليوم الاثنين، إن مكتب انتشال الجثث التابع للجمعية انتشل أمس الأحد، جثة مجهولة الهوية جنوب المدينة لمهاجرة أفريقية بعد تلقيه بلاغًا عنها من أحد المواطنين، بحضور مسؤولين من مديرية الأمن والنيابة العامة.

وأوضح التويجر أن الجثة جرى نقلها وتسليمها إلى مستشفى بني وليد العام الذي قام بحفظها في ثلاجة حفظ الموتى بدار الرحمة بالمستشفى، موضحًا أنه بعد الكشف المبدئي عليها تبين أنها تعود لامرأة سمراء البشرة مهاجرة من الجنسية الأفريقية تقطعت بها السبل جنوب مدينة بني وليد.

يشار إلى أن جثث المهاجرين غير الشرعيين يعثر عليها بشكل شبه يومي في طريق النهر الصناعي، الذي يمر وسط بني وليد، ويسلكه المهربون وتجار البشر للوصول إلى الشواطئ الليبية قادمين من جنوب البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عتيقة يسرد ذكريات الدراسة في بنغازي وطرابلس
ثقافة وفن
الكوني: أنا لا أكتب لكي أغير العالم
ثقافة وفن
عقيلة صالح: الملتقى الوطني لا يمكن أن يكون بديلاً للمؤسسات الشرعية
ليبيا
وكيل عام وزارة الصحة يوضح لـ«بوابة الوسط» موقفه من اتهامات مجلس النواب
ليبيا
«الوسط» تحاور الفريق ﻋﻠﻲ ﻛﻨﻪ: الجيش لن يتوحد في غياب الجنوب
ليبيا
هل تنجح «هدنة الأعيان» في تثبيت استقرار العاصمة؟
ليبيا
«جريدة الوسط».. سلامة: مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين خط أحمر
ليبيا
في العدد 166: حملة على سلامة و تفاصيل هدنة «الأعيان»
ليبيا
مليار دولار خسائر إغلاق حقل الشرارة منذ 41 يومًا
ليبيا
أسماء قيادات في «داعش» ضمن كشف التعويضات في سرت
ليبيا
185 قتيلاً و456 مصابًا جراء حوادث السير خلال ديسمبر الماضي
ليبيا
المسماري يؤكد مقتل «أمير تنظيم القاعدة» في شرق ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بكتيريا في فمك تزيد خطر الإصابة بالزهايمر