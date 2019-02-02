وزارة الدفاع الإيطالية تهنئ بوتشينو غريمالدي سفيرًا جديدًا لدى ليبيا

وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا. (الإنترنت)

هنأت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا، في تغريدة لها اليوم السبت، عبر حسابها على موقع «تويتر» السفير الإيطالي الجديد لدى ليبيا، بوتشينو غريمالدي بعد وصله إلى طرابلس مساء الجمعة لمباشرة أعماله على رأس البعثة الدبلوماسية في العاصمة الليبية، مشددة على أهمية دوره في ليبيا.

وأعرب نائب وزير الدفاع أنجيلو توفالو، من جهته اليوم السبت، أيضًا عبر حسابه على موقع «تويتر» عن ثقته في أن يبني السفير علاقة جديدة تقوم على الثقة والاحترام للهوية الوطنية الليبية وتعزيز الخصائص الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

ويعتبر دعم وزارة الدفاع الإيطالية العلني للسفير ملفتًا حسب المراقبين بسبب وجود تباين واضح في معاينة المسألة الليبية بين وزيرة الدفاع إليزابيتا ترينتا وهي خبيرة في شؤون إدارة الأزمات وتنتمي لحزب «خمسة نجوم» اليساري مثلها مثل نائبها توفالو، وبين وزير الداخلية ماتيو سالفيني زعيم رابطة الشمال اليمينية، الذي ربط تحركاته في ليبيا حتى الآن على إشكالية الهجرة لا غير.

واعتبرت ترينتا بشكل مستمر أنه لن يتم حلحلة الأزمة في ليبيا دون توسيع التعامل الإيطالي مع مختلف الأطراف السياسية والعسكرية في البلاد، ومراعاة التوازنات الدقيقة القائمة، كما شجعت ورعت بشكل واضح انتشار عناصر من الجيش الإيطالي في مصراتة حتى الآن، لكنها أقامت اتصالات مع قيادة الجيش الوطني في شرق البلاد وبشكل علني.

وسيتابع بوتشينو، لصالح وزارة الدفاع بشكل عاجل، تقدم الجيش الوطني الليبي حاليًا في الجنوب، حيث تركز إيطاليا على عنصري الهجرة وحقول النفط والغاز.

كما أن اختيار السفير بوتشينو غريمالدي في طرابلس يصب في قلب اهتمامات الوزيرة ترينتا التي تعارض ما تعتبره تناميًا للتأثير الفرنسي في ليبيا، حيث سيقود بوتشينو البعثة الدبلوماسية الغربية الوحيدة المفتوحة حاليًا في طرابلس. كما سيواجه بوضح وبقوة إعلان فرنسا عن قرب إعادة افتتاح سفارتها في طرابلس.

وفي 12 ديسمبر 2018، أذن مجلس الوزراء الإيطالي بتعيين السفير جوزيبي بوتشينو غريمالدي في العاصمة طرابلس التي يعود إليها للمرة الثانية كسفير خلفًا للسفير السابق جوزيبي بيروني الذي تولى قيادة البعثة الدبلوماسية الإيطالية في العاصمة الإيرانية، طهران.

لكن خبرته الواسعة في شؤون الاتحاد الأوروبي، وبما في ذلك خفايا العمل المؤسسي للاتحاد ومشاركته في صياغة اثنتين من اتفاقات الوحدة الأوروبية، يجعل منه أداة فعالة للدبلوماسية الإيطالية في ليبيا وفي شمال أفريقيا ومنطقة الساحل لمواجهة الفرنسيين وفق خبراء.

ووُلد جوزيبي بوتشينو غريمالدي في نابولي العام 1961، ودرس القانون في ديسمبر 1984 بجامعة فيديريكو الثاني في نفس المدينة. وفي العام 1988 بدأ مسيرته الدبلوماسية من خلال تعيينه في وزارة الشؤون الاقتصادية، حيث شارك في الإستراتيجية الوليدة للدعم النشط للشركات الإيطالية في الخارج.

ومن العام 1991 إلى العام 1994 عمل ضمن طاقم السفارة الإيطالية في بيروت، ولفترة حاسمة بعد انتهاء الحرب الأهلية. ومن 1 ديسمبر 1994، شغل منصب الممثل الدائم لإيطاليا لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وفي العامين الأولين، تابع العلاقات مع دول وسط وشرق أوروبا ومع دول الاتحاد السوفياتي السابق. وترأس أيضا مجموعة (آسيا) خلال الرئاسة الدورية الإيطالية في النصف الأول من العام 1996. ومن أبريل 2004 إلى يوليو 2008 عمل في السفارة الإيطالية في الدوحة، ثم من أغسطس 2008 إلى 14 سبتمبر 2011 تم تعيينه في المكتب الدبلوماسي في رئاسة الجمهورية.

وشغل منصبه الأول كسفير في طرابلس من 15 سبتمبر 2011 وانتهى في العام 2015. وبعد التجربة في ليبيا، عمل كمدير عام للاتحاد الأوروبي في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.