شطب 30 منظمة من المجتمع المدني في سرت مخالفة للوائح‬

أحد ميادين مدينة سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد رئيس فرع مفوضية المجتمع المدني في سرت، مصطفى الشكربي، شطب 30 منظمة من منظمات المجتمع المدني بالمدينة من السجل العام للمفوضية نظرا لمخالفتها اللوائح والشروط المنصوص عليها قانونا فى مزوالة عملها المختص.

وأوضح الشكربي لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، أن هناك عدد آخر من منظمات المجتمع المدني في سرت يجري متابعة أنشطتها المدنية الخيرية في مدينة سرت من قبل مفوضية المجتمع المدني.

يشار إلى أن عدد منظمات المجتمع المدني في مناطق سرت وهراوة وأبوهادي المسجلة لدى مفوضية المجتمع المدني فرع سرت يبلغ أكثر من 67 منظمة.