فريق من البعثة الأممية يزور سجن الجديدة الرئيسي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 يناير 2019, 06:37 مساء
لقاء الوفد الأممي مع رئيس الشرطة القضائية. (وزارة العدل)

قالت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني، إن أعضاء من قسم حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا زاروا، صباح اليوم الإثنين، سجن الجديدة الرئيسي، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأوضحت الوزارة أن أعضاء الفريق الأممي اطلعوا خلال الزيارة على أوضاع النزلاء، وتقييم أوضاعهم الإنسانية وبرنامج الرعاية الصحية والاجتماعية داخل السجن، واستمعوا إلى شرح وافٍ من قبل مديره حول التحديات التي تواجه سير العمل به وسبل تذليلها، وصولاً إلى أفضل المعايير الدولية لحقوق الإنسان في هذا المجال والتشريعات النافذة ذات الصلة.

وأضافت وزارة العدل أن فريق البعثة الأممية التقى، على هامش الزيارة، رئيس جهاز الشرطة القضائية، حيث تناول اللقاء جملة من المواضيع المهمة التي تعنى بالسجون في ليبيا وتطوير قدرات الجهاز والعاملين به.

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