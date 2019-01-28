إعادة تأهيل مستشفى في الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 يناير 2019, 09:03 صباحا
من حفل افتتاح مستشفى الشهيد عطية الكاسح . (بلدية الكفرة)

أعلنت بلدية الكفرة إعادة افتتاح مستشفى الشهيد عطية الكاسح، وذلك بعد الانتهاء من مشروع إعادة التأهيل.

وحسب المنشور على الصفحة الرسمية للبلدية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد جرى صيانة جزء كبير من المستشفى بعدة أقسام مهمة بدعم مقدم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من أجل مساعدة البلديات على الصمود والتعافي.

نفذ المشروع شركة وفاء المستقبل للمقاولات، وتم خلال حفل إعادة الافتتاح توقيع عقد التسليم بعد انتهاء العمل بالمستشفى.

حضر الحفل مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة، وعميد البلدية، ووكيل وزارة العمل بالحكومة الموقتة، ومندوب برنامج الأمم المتحدة للإنماء محمد شمبش، والدكتور أحمد بومطاري.

كما حضر الحفل عدد من الأهالي والأعيان والحكماء ومسؤولو القطاعات الخدمية والأمنية بالمدينة.

وكان من ضمن فعاليات الحفل تكريم العديد من الشخصيات التي كان لها دور بارز وفعال في إنجاح هذا المشروع.

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