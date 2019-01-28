تشكيل لجان لحصر العمالة الوافدة في الجفارة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 يناير 2019, 08:24 صباحا
مدير أمن الجفارة خلال اجتماع أمني العام الماضي. (أرشيفية: بوابة الوسط)

قررت مديرية أمن الجفارة تشكيل لجان حصر العمالة الوافدة تنفيذًا للإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

جاء ذلك خلال اجتماع مدير أمن الجفارة، عميد عبدالناصر الطيف، صباح الأحد بمقر المديرية بالعزيزية برؤساء الأجهزة الأمنية ورؤساء الأقسام ومراكز الشرطة وبحضور عميد بلدية العزيزية، وعدد من رؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمنطقة، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكد مدير الأمن أن هدف المديرية الحفاظ على الأمن والاستقرار وضبط المطلوبين وتطبيق القانون، معربًا عن الاستعداد التام للتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمناطق المجاورة.

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