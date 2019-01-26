عقيلة صالح يثمن دور أعيان ورفلة وطرابلس وترهونة في إنهاء الاقتتال

رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. (الإنترنت)

ثمن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، «الدور الوطني والمساعي الخيرة» المبذولة «من قبائل ورفلة وترهونة وحكماء وأعيان مدينة طرابلس وما حولها لحقن دماء الليبيين ووأد الفتن لإنهاء القتال بين الأخوة من أبناء الوطن».

وقال صالح في تصريح تلقته «بوابة الوسط» من الناطق باسم مجلس النواب: «إننا وإذ نحيي فيهم روحهم الوطنية نحثهم على بذل المزيد من المساعي لراب الصدع ولم الشمل ونسيان الماضي لإخراج الوطن من محنته والتصدي لكل المؤامرات والفتن التي تستهدف الوطن وأمن أهله ووحدته».

اقرأ أيضًا: هل تنجح «هدنة الأعيان» في تثبيت استقرار العاصمة؟

ويأتي تصريح رئيس مجلس النواب بعد نجاح المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار والتوقيع عليه من قبل أعيان ومشايخ ترهونة وطرابلس، بعد الاشتباكات العنيفة التي شهدتها الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس خلال الفترة من 17 إلى 20 يناير الجاري.