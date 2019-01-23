المسماري ينفي مقتل «الإرهابي المهدي دنقو» بالجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 يناير 2019, 10:24 مساء

نفى الناطق باسم القيادة العامة، العميد أحمد المسماري، مقتل «الإرهابي المهدي دنقو» بالجنوب الجمعة الماضي، مشيرًا إلى أن وحدة تتبع الإرهابيين لم تصل إلى «حقيقة مقتله حتى الآن».

وأكد العميد أحمد المسماري خلال مؤتمر صحفي عقده في بنغازي، الأربعاء، مقتل «الإرهابي عبدالمنعم الحسناوي المكنى بأبو طلحة»، في عملية نوعية قامت بها مجموعة العمليات الخاصة المشكَّلة من كتيبة شهداء الزاوية وكتيبة طارق بن زياد، فجر الجمعة، بمنطقة الشاطئ في الجنوب الغربي.

وأشار المسماري إلى أن العملية العسكرية، جاءت بعد توارد معلومات بوجود عناصر «إرهابية داعشية» في الموقع الذي يقع شمال غرب مدينة سبها بنحو 60 كيلومترًا.

ولفت الناطق باسم القيادة العامة، العميد أحمد المسماري، إلى سيطرة قوات الجيش على المرافق الحيوية والمهمة في مدينة سبها والبدء في تأمينها، مشيرًا إلى أن «قوات الجيش نجحت في القضاء على إرهابيين مطلوبين دوليًّا».

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