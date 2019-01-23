الشيباني يبحث مع السفير الأوروبي أوضاع مراكز إيواء المهاجرين

لقاء الشيباني مع سفير الاتحاد الأوروبي بمقر وزارة الداخلية في طرابلس. (وزارة الداخلية)

بحث وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني، خلال استقباله اليوم الأربعاء سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، آلن بوغيا، أوضاع المهاجرين ومراكز الإيواء، وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين ليبيا والدول المانحة وفق الضوابط والقوانين.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الشيباني ناقش مع السفير الأوروبي، خلال اللقاء الذي عُـقد بمقر الوزارة في طرابلس «بعض الملفات المعنية بمراكز الإيواء التي يوجد بها عدد كبير من المهاجرين، ومنها مركز إيواء الخمس، وإمكانية نقلهم إلى مركز التجميع، ونقل المستضعفين منهم إلى مركز إيواء طريق السكة».

وأضافت أن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية تطرق خلال اللقاء إلى «الملف المعني بجثث المهاجرين التي يتم انتشالها من السواحل وإيجاد مقابر لقبرها وتوفير سيارات نقل الجثامين». وأكد «أنه تم تشكيل لجان لزيارة مراكز الإيواء في كل المدن الليبية من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق، وذلك لإمكانية ضم وإلغاء بعض المراكز».