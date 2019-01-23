وزير الصحة المكلف يقيل مدير مستشفى الجلاء في طرابلس بسبب «مخالفات فنية وإدارية»

القاهرة - بوابة الوسط: محمود غريب | الأربعاء 23 يناير 2019, 06:50 مساء

أقال محمد هيثم وزير الصحة المكلف بحكومة الوفاق الوطني، مدير مستشفى الجلاء للنساء والولادة بطرابلس وإحالته للتحقيق على خلفية «مخالفات فنية وإدارية»، وكلف عبد الرحمن جمعة الشارف مديراً عامًّا للمستشفى.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها بموقع «فيسوك» أنه «خلال زيارة تفتيشية مفاجئة أجرتها لجنة من وزارة الصحة للمستشفى، جرى ضبط مخالفات فنية وإدارية أحالت بموجبها مذكرة عاجلة إلى وزير الصحة المكلف الذي أعلن بدوره فتح تحقيقات حول تلك المخالفات وإحالة المتورطين فيها للتحقيق».

وجرت مراسم التسليم والاستلام بين المدير الجديد، عبد الرحمن جمعة الشارف، والمدير السابق المكي عمر الصيد بحضور مدير إدارة التفتيش والمتابعة عمر الطوير ولجنة تسليم واستلام مكلفة من وزارة الصحة يترأسها محمود محمد أبوشهيوة.

«صحة الوفاق» تحقق في مخالفات بمستشفى الجلاء للولادة

وأشارت الوزارة إلى أن لجنة التسليم والاستلام قامت صباح الأربعاء بـ«جرد مكتب المدير العام وقاعة الاجتماعات ومكتب المحفوظات، كما قامت بإقفال سجل الوارد والصادر وجرد الخزينة والصكوك واستلام أختام القرارات والمدير العام».

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