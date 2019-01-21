«صحة الوفاق» تحقق في مخالفات بمستشفى الجلاء للولادة

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الإثنين 21 يناير 2019, 10:29 مساء
مستشفى الجلاء للنساء والولادة. (الإنترنت)

قررت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، الإثنين، فتح تحقيقات في مخالفات مالية وإدارية ضبطت خلال زيارة تفتيشية «مفاجئة» أجرتها لجنة من وزارة الصحة لمستشفى الجلاء للنساء والولادة.

ونقل المكتب الإعلامي للوزارة عن وزير الصحة المكلف محمد هيثم، قوله: «سيتم إحالة المتورطين في تلك المخالفات للتحقيق». وأكد الوزير أنه «اتخذ بشكل فوري جملة من الإجراءات الإدارية حيال ما تم ضبطه من مخالفات استنادًا إلى ما جاء في توصيات لجنة التفتيش».

وشملت زيارة اللجنة للمستشفى مخازن الأدوية، وقسم العمليات وحديثي الولادة، وأقسام الإيواء والاستقبال والإدارة، وفق مدير إدارة التفتيش والمتابعة عمر الطوير. وجرت إحالة مذكرة عاجلة إلى وزير الصحة المكلف بناءً على ما تم ضبطه من مخالفات.

وضمت لجنة التفتيش مدير إدارة الشؤون الطبية الطاهر عبد العزيز سليمان، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة عمر الطوير، ومدير مكتب التفتيش بإدارة التفتيش والمتابعة عمر زغوان.

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