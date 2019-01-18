المصرف المركزي وجهاز التنمية يوافقان على استكمال جامعة سبها ومستشفى غات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 يناير 2019, 08:33 مساء

وافق مصرف ليبيا المركزي بطرابلس وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية على إكمال عدد من المشاريع المتوقفة، بمدينتي سبها وغات خاصة المشاريع المتعلقة بقطاع الصحة والجامعات.

وقال المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي بطرابلس إن من ضمن المشاريع التى جرى الموافقة على استكمالها  «مستشفى 2 مارس بمدينة سبها ومشتشفى غات العام وجامعة سبها».

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن الموافقة «تشمل المشاريع المتوقفة والتي وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى مراحل متقدمة، خاصة المشاريع المتعلقة بقطاع الصحة والجامعات».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن هذا القرار جاء بعد اجتماع عقده محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير مع رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة بحضور عضو مجلس النواب عن شحات ورئيس لجنة الصحة، نصرالدين مهني وعدد من الخبراء والمختصين.

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