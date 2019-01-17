تراجع الدولار والإسترليني في السوق الموازية

سجل سعر صرف الدولار الأميركي والجنيه الإسترليني تراجعًا في السوق الموازية اليوم الخميس.

وانخفضت العملة الأميركية إلى 4.37 دينار مقابل 4.40 دينار أمس بفارق 3 قروش، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعلى نفس الوتيرة، جاء تراجع الإسترليني بفارق 3 قروش، مسجلًا 5.45 دينار اليوم، مقارنة بـ 5.48 دينار أمس، في حين استقر اليورو عند مستوى 4.98 دينار

أما الليرة التركية فقد سجلت تراجعًا هامشيًا بواقع قرش واحد، مسجلة 0.80 دينار اليوم، مقابل 0.81 دينار أمس، وفي نفس السياق جاء هبوط الدينار التونسي إلى 1.42 دينار ليبي، مقابل 1.43 دينار ليبي أمس.