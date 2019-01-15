عودة أزمة نقص غاز الطهي إلى مدينة طبرق

أحد مستودعات الغاز بطبرق. (الإنترنت)

عادت إلى مدينة طبرق شرق البلاد هذه الأيام أزمة نقص الغاز المسال من جديد، حيث أصبحت تباع الأسطوانة الواحدة بالسوق السوداء بسعر يتراوح من 35 إلى 50 دينارا.

وقال كمال عوض أحد نشطاء مدينة طبرق لـ«بوابة الوسط» إن «هناك استغلالًا كبيرًا من أصحاب مستودعات الغاز المسال الخاصة التي تستلم شحنات كبيرة من مستودع الغاز بطبرق وتقوم ببيعها لتجار السوق السوداء بأسعار مرتفعة تصل إلى 50 دينارًا بدل 3 دينارات أو 5 دينارات أو تقوم بتهريبها لمناطق الجبل الأخضر وبيعها بمبالغ تصل إلى 80 دينارًا».

وأضاف عوض أنهم خاطبوا الجهات المسؤولة في طبرق بما فيها المجلس التسييري للبلدية لوضع حل جذري للمشكلة وتنبيه مستودع الغاز بالمدينة بضرورة «عدم إعطاء هذه المستودعات نسبة من غاز الطهي إلا بعد التعهد بتوصيلها للمواطنين بالأحياء» السكنية في المدينة.

من جهته حذر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية كافة أصحاب مستودعات الغاز بالمدينة من بيع أسطوانات غاز الطهي للتجار في السوق السوداء، حيث أكد أن «من يفعل ذلك سوف يتم إغلاق مستودعه نهائيًا».