«العامة للكهرباء» تنهي أعمال الصيانة في العزيزية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، انتهاء دائرة توزيع العزيزية بإدارة توزيع الجفارة من إصلاح الأعطاب والفصولات التي وقعت أمس السبت جراء أعمال السرقة والتخريب.

وأكدت الشركة في بيان على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك» أن كافة أعمال الصيانة تمت من قبل فنيي ومهندسي دائرة توزيع العزيزية، بمشاركة مدير الدائرة ورؤساء أقسام التشغيل والصيانة.

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وأشارت الشركة إلى أن «أعمال الصيانة تمت في أجواء شتوية صعبة للغاية تخللتها أمطار غزيرة ورياح استمرت لساعات متأخرة من الليل».

كما أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، الانتهاء من أعمال الصيانة بعدد من مواقعها، من بينها الوحدة الثالثة في محطة الرويس الغازية لإنتاج الطاقة الكهربائية، حيث عادت مجددًا إلى الخدمة، بعد توقفها صباح السبت، بفعل خلل فني تسبب في فقدان 140 ميغا وات من الشبكة.