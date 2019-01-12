الكهرباء: فقدان 390 ميغاوات من بعض الوحدات الإنتاجية نتيجة توقف أحد ضوابط الغاز

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، فقدانهـا لــ 390 ميغاوات من بعض الوحدات الإنتاجية نتيجة توقف أحد ضوابط الغاز الرئيسية.

وقالت الشركة، في بيان صادر عنها اليوم، إنها تبذل جهودًا كبيرة من أجل إعادة التشغيل وإرجاع الوحدات إلى وضعها الطبيعي.