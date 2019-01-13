وزارة التخطيط تحتضن المرحلة الثانية من مشروع «المستثمرة المغامرة»

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأحد 13 يناير 2019, 02:34 صباحا

احتضنت وزارة التخطيط والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق  المرحلة الثانية من مشروع  «المستثمرة المغامرة» الذي أطلقته مجموعة «من أجلك ليبيا» يهدف إلى الربط والتشبيك المعرفي بريادة الأعمال بين الخبرات الدولية والمحلية.

ويستهدف المشروع النساء من مختلف مناطق ليبيا اللاتي اجتزن المرحلة الأولى التي انطلقت العام الماضي  الخاصة بالمنصات الإلكترونية ويستمر البرنامج لمدة لمدة خمسة أيام  متتالية تتخلله محاضرات وورش العمل التي تساعد المرأة في حوض معترك الاستثمار.

وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع  محاضرات وندوات حوارية وحلقات نقاش  وزيارات ميدانية بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء بريادة الأعمال والمصرفيين وخبراء ماليين.

ويدعم المشروع سفارة المملكة المتحدة بطرابلس عبر معهد صحافة الحرب والسلام «IWPR» وبإشراف من مؤسسة بندا للاستشارات الدولية «BCI».

وحضر انطلاق المرحلة الثانية من المشروع مدير معهد التخطيط بوزارة التخطيط الدكتورالطاهر أبو الحسن، والمستشارة بالمجلس الرئاسي الدكتورة هند شوبار، ورئيس «مشروع 2020» عمر عبد النبي، ومدير مشروع «المستثمرة المغامرة» أسامة الأحمر، ونائب مدير المشروع الدكتورة مريم الأسود ورئيسة مجموعة «من أجلك ليبيا» نهاد معيتيق ورائدات وناجحات في ريادة الاعمال والمشروعات الصغرى والمتوسطة، ونخبة من المدربين، وخبراء القطاع المصرفي والمالي العام والخاص وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

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