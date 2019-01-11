مدير إدارة فروع المنطقة الوسطي بالمصرف التجاري يزور تاورغاء

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 يناير 2019, 12:58 صباحا

زار مدير إدارة فروع المنطقة الوسطي بالمصرف التجاري الوطني، علي إسماعيل، مقر فرع المصرف بتاورغاء.

وقال المجلس المحلي تاورغاء على صفحته بموقع «فيسبوك» الخميس إن الزيارة تأتي «تمهيدا للبدء في صيانة وترميم مقر المصرف التجاري الوطني فرع تاورغاء».

ولفت المجلس البلدي تاورغاء إلى أن صيانة المصرف التجاري هو جزء من «تنفيدا بنود الاتفاق المبرم بين مدينتي تاورغاء ومصراته والمصدق عليه من قبل المجلس الرئيسي لحكومة الوفاق الوطني، بشأن صيانة المباني الإدارية المتضررة بمدينة تاورغاء».

وأشار المجلس المحلي إلى أن الزيارة تمت بحضور رئيس لجنة متابعة تنفيذ الإتفاق عن مدينة تاورغاء عبدالنبي ابوعرابه ومديرالمصرف التجاري الوطني فرع تاورغاء مفتاح انويجي.

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