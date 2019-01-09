المجلس البلدي غريان يبحث حل أزمة السيولة النقدية

بحث المجلس البلدي غريان مع مدير إدارة الفروع لمصرف الجمهورية حل أزمة السيولة بالبلدية.

وقال المكتب الإعلامي للبلدية الأربعاء إن المجلس طلب «تعاون ودعم المصارف وتسهيل إجراءات فتح اعتمادات لتجار ورجال أعمال غريان».

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن «رجال أعمال غريان والذين يقومون في الوقت الحالي بفتح اعتمادات في طرابلس والمبالغ لا تستفيد منها غريان ولا مواطنيها».

كما بحث المجلس البلدي «إنهاء اعتماد المصارف علي البلدية ومخاتير محلاتها في التوزيع والاستفادة من تجار المدينة وتقريب الخدمة لهم وتوفير السلع للمواطن بأسعار مخفضة».