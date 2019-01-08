باشاغا يؤكد رغبة ليبيا في التعاون الأمني مع الصين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 يناير 2019, 09:08 مساء
لقاء باشاغا مع السفير الصيني لدى ليبيا بمقر وزارة الداخلية في طرابلس. (وزارة الداخلية)

قالت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، إن المفوض بالوزارة فتحي باشاغا «جدد رغبة ليبيا في التعاون مع الجانب الصيني في المجالات الأمنية لرفع كفاءة منتسبي وزارة الداخلية على كافة الأصعدة»، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال استقبال باشاغا بمقر وزارة الداخلية في العاصمة طرابلس، صباح اليوم الثلاثاء، السفير الصيني لدى ليبيا.

وأوضحت وزارة الداخلية أن لقاء باشاغا مع سفير الصين لدى ليبيا، جرى خلاله مناقشة عدد من المواضيع التي تهم البلدين الصديقين، خاصة الأمنية منها.

وأضافت أن السفير الصيني عبَّـر من جهته «عن ارتياحه لما شهده الوضع الأمني من تحسن ملحوظ داخل العاصمة طرابلس» و«أعرب أيضًا عن رغبة بلاده في عودة الشركات الصينية العاملة بليبيا خلال الفترة المقبلة».

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