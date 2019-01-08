مراكز الإيواء تستعد لإجراء مسح صحي شامل للمهاجرين

اجتماع مديرو مراكز إيواء المهاجرين بمقر وزارة الداخلية في طرابلس. (وزارة الداخلية الليبية)

عقد مديرو مراكز الإيواء التابعون لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، اجتماعًا بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، لوضع آلية عمل وإجراء مسح صحي شامل للنزلاء داخل مراكز الإيواء من المهاجرين غير الشرعيين، وفق ما نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت وزارة الداخلية إن المشاركين في الاجتماع شددوا على «ضرورة تكثيف الجهود والعمل على التعاون في تقديم خدمات صحية وفق الإمكانات والاحتياجات داخل مراكز الإيواء، والعمل على متابعة بعض الحالات الصحية ومكافحة الأمراض السارية والعمل على الحد منها وانتشارها».

وأضافت الوزارة أن مديري مراكز الإيواء أشادوا بدور «وزارة الصحة بكل مكوناتها وما تقوم به من مجهودات في مجال الصحة والتعاون في المسح الشامل الذي ستقوم به خلال الأيام المقبلة، التي تستهدف مراكز الإيواء بجهاز الهجرة غير الشرعية».

وحضر الاجتماع كلًا من مستشار وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية، ورئيس قسم متابعة مراكز الإيواء بمكتب الوكيل، ومدير إدارة الفروع بجهاز الهجرة، ومندوبين عن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة والمركز الوطني للأمراض السارية.