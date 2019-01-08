بلدية بنغازي: تفعيل مشروع الطرق الحديدية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 يناير 2019, 10:50 صباحا
رئيس المجلس التسييرى لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري. (بلدية بنغازي)

أبدى رئيس المجلس التسييرى لبلدية بنغازي المهندس الصقر عمران بوجواري استعداده التام للعمل على تفعيل مشروع الطرق الحديدية لأهميته.

جاء ذلك خلال لقاء مع عدد من المسؤولين بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية، لبحث سبل تفعيل المشروع في مدينة بنغازي والمناطق المجاورة، وفق المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي.

واتفق رئيس المجلس التسييرى مع مسؤولي الجهاز على توفير مقر لإدارة المشروع في بنغازي، وتذليل الصعاب المتعلقة بالعوائق الواقعة في مسار المشروع، وتعديل مسار خط السكة الحديدية الذي يمر بالمنطقة الحرة المريسة بالتنسيق مع إدارة المنطقة الحرة ومصلحة التخطيط العمراني.

وأكد رئيس المجلس التسييرى للبلدية أهمية المحافظة على هذا المشروع وتفعيله وعدم التعدي على مسارات تنفيذه خدمة للصالح العام.
 

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