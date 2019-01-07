مصرع مواطن وإصابة آخر جراء تصادم سيارتين شرق مرسى البريقة

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الإثنين 07 يناير 2019, 07:06 مساء
السيارتان في موقع الحادث على الطريق العام شرق البريقة. (الإنترنت)

أعلن قسم المرور والتراخيص البريقة التابع لمديرية أمن الهلال النفطي، اليوم الاثنين، عن مصرع مواطن وإصابة آخر جراء حادث تصادم بين سيارتين على الطريق العام شرق منطقة مرسى البريقة ( 80 كلم غرب مدينة أجدابيا).

وقال رئيس القسم الرائد صالحين المقريف لـ«بوابة الوسط» إن الحادث وقع بين سيارة نوع (مرسيدس) بقيادة صالح اللافي يونس الجبالي الضاوي (50 عامًا) أحد سكان منطقة بشر، وسيارة نوع (ميتسوبيشي كانتر) بقيادة عوض أمبارك رجب الزلاوي (61 عامًا) أحد سكان منطقة الليثي في مدينة بنغازي.

وأضاف المقريف أن الحادث نتج عنه وفاة سائق السيارة الأولى ساعة وقوع الحادث، فيما أصيب سائق السيارة الثانية بجروح بليغة، مشيرًا إلى أنه جرى نقل جثمان المتوفي والمصاب إلى مستشفى مرسى البريقة قبل نقل المصاب إلى مستشفى الشهيد أمحمد المقريف أجدابيا التعليمي المركزي لتلقي العلاج اللازم.

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