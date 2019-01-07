حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 7 يناير

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تقلب الطقس على أغلب مناطق شمال البلاد نتيجة لامتداد منخفض جوي يتحرك باتجاه شرق المتوسط مصحوب برياح نشطة.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى هطول أمطار متفرقة خاصة على مناطق شمال شرق البلاد، وقد تكون جيدة على مرتفعات الجبل الأخضر مع احتمال ظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

ونوه إلى تكون الضباب على مرتفعات الجبل الغربي مع درجات حرارة منخفضة تتراوح بين 12 و17 درجة مئوية على أغلب مناطق البلاد، ولا تتجاوز 10 درجات مئوية على المرتفعات الجبلية، بينما تسجل درجات الحرارة الصغرى بين 2 و7 درجات مئوية.