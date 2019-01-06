الورشفاني: إجراء جديد للمسافرين الليبيين بجوازات قديمة من منفذ السلوم

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 06 يناير 2019, 08:05 مساء
منفذ السلوم البري. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس وحدة شؤون المسافرين إلى مصر ببلدية طبرق، محمد مسعود الورشفاني، اليوم الأحد، أن إدارة منفذ السلوم المصري «فرضت على المسافرين الليبيين الذين يحملون جوازات سفر قديمة بضرورة وجود تاريخ الميلاد بالكامل».

وقال الورشفاني في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن السلطات المصرية بمنفذ السلوم البري «فرضت على المسافرين الليبيين أصحاب الجوازات القديمة الخضراء ضرورة كتابة المواليد بالكامل اليوم والشهر والسنة».

وأضاف أن «أغلب الجوازات الليبية القديمة مدون بها مواليد صاحب الجواز فقط ولا يوجد اليوم والشهر وهذا ما رفضته السلطات المصرية أكثر من مرة مؤكدة أن كل من يحمل جواز سفر أخضر فيه سنة الميلاد فقط عليه إحضار شهادة الميلاد مختومة من السجل المدني وإلا سيتم إرجاعه».

ونوه الورشفاني إلى أنه «لن يتم تسجيل أي مسافر لدى بلدية طبرق يحمل جوازا أخضر إلا بعد إحضار شهادة ميلاد سترفق مع الكشوفات التي ترسل لإدارة الجوازات بمنفذ السلوم البري».

يشار إلى أن الاتفاقية الموقعة عام 2015 بين محافظة مطروح المصرية وبلديات طبرق وبئر الأشهب وامساعد تسمح بسفر 100 مواطن يوميا بعد تسجيلهم في كشوفات مسبقة يتم إرسالها للجانب المصري.

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