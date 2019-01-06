مشايخ وأعيان بنغازي: رفع الغطاء الاجتماعي عن المطلوبين للعدالة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 يناير 2019, 10:03 صباحا
مدير أمن بنغازي وعدد من حكماء ومشايخ وأعيان بنغازي. (وال)

أكد عدد من حكماء ومشايخ وأعيان بنغازي أنهم رفعوا الغطاء الاجتماعي تمامًا عن المجرمين المطلوبين كافة لدى العدالة.

وأوضحوا خلال لقاء مع مدير أمن بنغازي عميد عادل عبدالعزيز، ورئيس الخطة الأمنية لتأمين بنغازي وضواحيها عقيد خالد البسطة بمقر المديرية أنهم لن يقفوا في صف أي مجرم يمتهن الإجرام، خصوصًا في القضايا المخلة بالشرف كالسرقة والسطو المسلح والحرابة، حسب وكالة الأنباء الليبية في البيضاء (وال).

وبارك المشايخ والأعيان خلال اللقاء –الذي عُقد الأربعاء الماضي الموافق الثاني من يناير من الشهر الجاري – للعميد عادل عبدالعزيز توليه منصب مدير أمن المدينة، مشيدين بالجهود الجبارة التي يبذلها رجال الأمن كافة الذين عملوا طيلة المدة الماضية على تعزيز استتباب الأمن في مدينة بنغازي خاصة وليبيا على وجه العموم.

ودعا وفد مشايخ وحكماء وأعيان بنغازي مدير أمن المدينة ورئيس الخطة الأمنية لإحكام القبضة الأمنية في المدينة وضواحيها من خلال محاربة كل مظاهر الجريمة المنظمة وعمليات السطو والحرابة وغيرها.

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