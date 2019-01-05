وكيل وزارة التعليم: الدراسة مستمرة ومنحنا الإذن لمسؤولي التعليم المحليين بتعطيل المدارس وفقًا لحالة الطقس في مناطقهم

وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عادل جمعة، يؤكد لـ«بوابة الوسط» أن «الدراسة مستمرة، والوزارة أعطت الإذن لمراقبات التعليم في المناطق بتقدير حالة الطقس إن كانت لا تسمح في مناطقهم باستمرار الدراسة بإعلان عطلة في المنطقة الخاصة بهم».