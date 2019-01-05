وكيل وزارة التعليم: الدراسة مستمرة ومنحنا الإذن لمسؤولي التعليم المحليين بتعطيل المدارس وفقًا لحالة الطقس في مناطقهم
القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | السبت 05 يناير 2019, 11:23 مساء
وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عادل جمعة، يؤكد لـ«بوابة الوسط» أن «الدراسة مستمرة، والوزارة أعطت الإذن لمراقبات التعليم في المناطق بتقدير حالة الطقس إن كانت لا تسمح في مناطقهم باستمرار الدراسة بإعلان عطلة في المنطقة الخاصة بهم».
بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي