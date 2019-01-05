رابطة «شهداء الكرامة» تدعو لاجتماع في طبرق لبحث المصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط: هبة أديب | السبت 05 يناير 2019, 05:57 مساء

دعت اللجنة التسييرية لرابطة «شهداء عملية الكرامة» لاجتماع «طارئ» في مدينة طبرق؛ لبحث المصالحة الوطنية وطرح ومناقشة إنشاء كيان سياسي وتشكيل عدة لجان.  

وقالت اللجنة التسييرية لرابطة «شهداء عملية الكرامة»، في بيان، «إن الاجتماع سيبحث تكوين مكون سياسي وتشكيل عدة لجان من أهمها لجنة المصالحة يكون أعضاؤها من أسر الشهداء ومندوب عن هيئة الأوقاف».

ولفتت رابطة «شهداء عملية الكرامة» إلى أن الاجتماع سوف يناقش «مسوَّدة مشروع الدستور المقترح للاستفتاء، والمؤتمر الوطني الليبي الجامع».

كما سيطرح الاجتماع قضية «إطلاق بعض الإرهابيين وبيان أعيان وحكماء مصراتة بشأن المصالحة».

وأشارت اللجنة التسييرية لرابطة «شهداء عملية الكرامة» إلى أن الاجتماع سيدرس رفع دعاوى قضائية ضد كل مَن ساهم ودعم الإرهاب سواء من كيانات أو دول.

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