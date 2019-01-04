وزارة الصحة بحكومة الوفاق تستلم شحنة من دواء مرض اللشمانيا

استلمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني شحنة من دواء مرض اللشمانيا قادمة من الهند وذلك ﻤﻘﺮ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ وحضور الوزيران سيالة وبن عمر.



وقدم وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق ﺃﺣﻤﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ الجمعة «الشكر لوﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺍﺳﻼﺕ ﻭﻛﻴﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻤﺨﺎﻃﺒﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ».

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺎﻟﺔ إﻥ «ﺍﻟﺸﺤﻨﺎﺕ ﻭﺻﻠﺖ ﺧﻼﻝ 48 ﺳﺎﻋﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﺃﻧﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺪﻓﻌﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ».

وقال المكتب الإعلامي بالوزارة إن «الشحنة تتكون من 95 عبوة من علاج اللشمانيا سعة 100 ملليمتر جرى توفيرها من دولة الهند».

ولفتت الوزارة إلى أن الشحنة صنعت في «مصانع هندية متخصصة ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية تم توفيرها في وقت قياسي بالتعاون مع السفارات التي بذلت اقصى الجهد في توفير هذه الشحنة لمواجهة انتشار المرض بشكل عاجل».

وسجل مكتب الرعاية الصحية بني وليد،«290 حالة تحتاج إلى علاج من مرض اللشمانيا» داخل بني وليد، كما أصيب أكثر من 65 شخص بمرض «اللشمانيا» في ضواحي سرت خلال شهر ديسمبر الماضي.

وزارة الخارجية تؤكد وصول شحنة دواء مرض اللشمانيا من الهند

وناشد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، في 10 ديسمبر الماضي، جهاز الإمداد الطبي ووزارة الصحة بتوفير علاج مرض اللشمانيا بعد تسجيل انتشار واسع للمرض خلال السنوات الأخيرة.