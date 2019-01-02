زياد دغيم: عودة النواب المقاطعين هي الحل الأخير لتوحيد السلطة التنفيذية

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأربعاء 02 يناير 2019, 05:04 مساء

قال عضو مجلس النواب عن بنغازي، زياد دغيم، إن عودة النواب المقاطعين هي «الحل الوحيد والأخير» لتوحيد السلطة التنفيذية قبل إجراء استفتاء ثم انتخابات.

وأوضح دغيم في تصريح إلى «بوابة الوسط»، الأربعاء، أنه «لا يمكن إجراء استفتاء أو انتخابات دون حكومة واحدة بالبلاد»، مضيفًا: «القطراني والمجبري والأسود لم يستقيلوا، بل قاطعوا وهو موقف سياسي وليس قانونيًّا».

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ولفت دغيم إلى أن «الكوني قدم استقالته على الهواء لفظيًّا وليس كما يشترط القانون، أن تكون خطية وتسلم للمجلس وتعرض على مجلسه لتكون نافذة مع حقه في إعلان العودة عن الاستقالة طالما لم تفعل رسميًّا».

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