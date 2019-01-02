برلماني يُقدّم «خارطة طريق» جديدة لإنهاء المرحلة الانتقالية

عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة محمد العباني. (أرشيفية: الإنترنت)

دعا عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة الدكتور محمد عامر العباني إلى «حرق المراحل الانتقالية»، مقدمًا «خارطة طريق» من 11 بندًا بهدف العبور إلى الاستقرار السياسي، حيث طالب رئاسة المجلس بدعوة جميع أعضائه لحضور جلسة علنية على الهواء، في أسرع وقت ممكن، لمناقشة الخارطة.

وتضمنت بنود تلك المبادرة، تعديل الإعلان الدستوري، وحل الحكومة الموقتة، وتكليفها بتسيير الأعمال، وتكليف الحكومة الجديدة بإجراء الاستفتاء على مسودة الدستور خلال ثلاثة أشهر من منحها الثقة، كما يصدر مجلس النواب قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب خلال أسبوعين من إصدار الدستور.

نص المبادرة

«الشرعية من أهم الأفكار والمفاهيم التي تتناولها المنظومة الفكرية في الحياة الثقافية، وتُعرِّف الموسوعة الدولية الاجتماعية مفهوم الشرعية بأنه الأسس التي تعتمد عليها الهيئة الحاكمة في ممارستها السلطة، وتقوم على حق الحكومة في ممارسة السلطة.

وبحيث تُعرَّف الشرعية بأنها (تقبُّل غالبية أفراد المجتمع للنظام السياسي وخضوعهم له طواعية لاعتقادهم بأنه يسعى لتحقيق أهداف الجماعة، ويعبر عن قيمها وتوقعاتها، ويتفق مع تصورها عن السلطة وممارساتها)، فالاتفاق السياسي الذي فرضه مجلس الأمن على الشعب الليبي وما احتواه من المثالب والعيوب والخروقات القانونية، جعلت من تنفيذه أمرًا إن لم يكن مستحيلاً فهو صعب.

فالحديث عن الشرعية يدفعنا إلى القول دون التجني على أحد، أن المراحل الانتقالية والذي محورها مجالس منتهية الشرعية بانتهاء صلاحيتها، قد أصبحت غير صالحة للعب دور سياسي، بل إن استمرارها على الساحة السياسية ولعبها دورًا في المشهد السياسي ستكون له آثاره السلبية وإمعانًا في الفساد وإغراقًا لسفينة الوطن في الوحل، الأمر الذي يدفعنا إلى التقدم لمجلس النواب قائلين إلى متى تستمر المناكفة حول الشرعية ويزداد الصراع تأججًا وإطالة المراحل الانتقالية، فهل من سبيل لإنهاء هذا الجدل والنظر إلى حالة التردي والانحطاط التي آل إليها حال البلاد ومعاناة العباد.

نعم للشرعية ولا للمغالاة في وقت أصبحت فيه أجهزة السلطة العامة تعمل خارج الشرعية، وسلطة الأمر الواقع تهيمن على القرار وتعمل بدعم دولي دون رقيب ولا حسيب محلي، فهل من رشيد يعيد الأمور إلى نصابها.

هل مجلس النواب الذي وُلد ولادة شرعية من رحم انتخابات 25 يوليو سنة 2014 قادر على إنهاء المناكفة حول الشرعية واللغط والصراع الذي يدور حولها، وينقذ البلاد من التردي والانهيار، إننا لا ندعو إلى مستحيل أو بدعة، بل ندعو مجلس النواب الموقر لإنهاء المراحل الانتقالية التي أرهقت الوطن وأثقلت كاهل المواطن، والقفز على كل الحواجز التي تعيق جمع شتات الوطن والتوجه إلى بناء دولة مدنية قوامها دستور رصين يكفل التداول السلمي على السلطة، وتوحيد المؤسسات، وتفعيل الجيش، وهذا ليس على البرلمان بعزيز.

وعليه نتوجه لرئاسة مجلس النواب الموقر طالبين دعوة جميع أعضائه لحضور جلسة علنية منقولة على الهواء مباشرة، في أسرع وقت ممكن، لمناقشة خارطة الطريق الآتية:

1- تعديل الإعلان الدستوري بإدخال الاتفاق السياسي تعديلاً بالإعلان الدستوري.

2- حل الحكومة الموقتة، وتكليفها بتسيير الأعمال،

3- دعوة المجلس الرئاسي لتشكيل حكومة والتقدم بها لنيل ثقة مجلس النواب، خلال أسبوعين من تاريخه.

4- الطلب من المجلس الرئاسي إعلان توحيد المؤسسة العسكرية، وفقًا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2015.

5- عقد جلسة لمجلس النواب لمناقشة منح الثقة للحكومة المقدمة من المجلس الرئاسي.

6- تكليف الحكومة الجديدة بإجراء الاستفتاء على مسودة الدستور خلال ثلاثة أشهر من منحها الثقة.

7- في حالة عدم حصول مسودة الدستور على النصاب المطلوب، يتم تشكيل لجنة لإعادة صياغة المسودة،

8- تشكل لجنة إعادة صياغة مسودة الدستور من قبل مجلس النواب من ثلاثين عضوًا، مع مراعاة الأقليات الثقافية.

تسعة أعضاء يختارهم مجلس النواب، وخمسة أعضاء تختارهم الهيئة التأسيسية لصياغة مسودة الدستور، وخمسة أعضاء يختارهم المجلس الرئاسي، وخمسة أعضاء يختارهم مجلس الدولة، وخمسة أعضاء تختارهم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

9- تقدم لجنة إعادة صياغة مسودة الدستور نتائج أعمالها لمجلس النواب خلال تسعين يومًا من تكليفها.

10- خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ تسلمه نتائج أعمال لجنة إعادة صياغة مسودة الدستور، يكلف مجلس النواب المجلس الرئاسي بإجراء الاستفتاء على مسودة الدستور المعدلة خلال ستين يومًا.

11- يصدر مجلس النواب قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب الدائم خلال أسبوعين من إصدار الدستور، ويكلف المجلس الرئاسي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال تسعين يومًا من تكليفه.

ويكون بذلك مجلس النواب قد أنهى اللغط حول الشرعية والأمر الواقع والمراحل الانتقالية، وأخرج البلاد من النفق السياسي المظلم.