إصابة ثلاثة عناصر من البحث الجنائي أجدابيا في حادث سير بمنطقة البيضان

السيارة التي كان يستقلها عناصر البحث الجنائي في أجدابيا بموقع الحادث. (الإنترنت)

أصيب ثلاثة عناصر من قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن أجدابيا، في حادث سير أثناء مهمة عمل رسمية جرى تكليفهم بها في منطقة البيضان (35 كلم جنوب المدينة)

وقال مصدر من مديرية أمن أجدابيا لـ«بوابة الوسط»، اليوم الإثنين «تعرض ثلاثة عناصر من قسم البحث الجنائي أجدابيا إلى إصابات جراء حادث تصادم في مهمة عمل رسمية أثناء إعداد كمين لمهربي الهجرة غير الشرعية الذين حاولوا تهريب 25 شخصا من الجنسية المصرية في منطقة البيضان».

وأضاف المصدر الأمني أن أحد المصابين جراء الحادث أدخل إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى الشهيد أمحمد المقريف أجدابيا التعليمي المركزي فيما نقل آخر إلى مدينة بنغازي لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح المصدر أن المصابين هم: « فتحي سعد الصديق العريبي، وعادل علي الشيحي، وإدريس جاب الله»، مشيرًا إلى أنه بعد الانتقال السريع إلى مكان الحادث جرى نقل المصابين إلى المستشفى وتسليم السيارة إلى قسم الآليات بمديرية أمن أجدابيا لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.