«الإسعاف والطوارئ» يتعهد بدعم فرعه في بلدية بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 31 ديسمبر 2018, 06:14 مساء
اجتماع مدير جهاز الإسعاف مع عميد بلدية بني وليد. (الإنترنت)

تعهد مدير جهاز الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، مصطفى كريمة بدعم فرع الجهاز في بني وليد خلال الفترة المقبلة، وتقديم الدعم الكامل للبلدية لتقديم خدماتها الطبية للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الإثنين، بوزارة الصحة في العاصمة طرابلس ضم كلا من مدير جهاز الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة في حكومة الوفاق مصطفي كريمة، وعميد بلدية بني وليد سالم انوير، ومدير إدارة الخدمات الصحية بني وليد سامي سلامة.

واستعرض عميد بلدية بني وليد خلال اللقاء احتياجات البلدية وإدارة الخدمات الصحية بني وليد والمشاكل والعراقيل التي تواجه عمل جهاز الإسعاف والطوارئ بالبلدية، والتي منها توفير سيارات إسعاف وقطع غيار للسيارات المتوقفة عن العمل.

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