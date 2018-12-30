اتفاق بين مؤسسة النفط وإيني لتمويل التعاون بين جامعتي بنغازي وبوكوني الإيطالية

القاهرة - بوابة الوسط: أحمد المقصبي | الأحد 30 ديسمبر 2018, 08:06 مساء
توقيع اتفاقية التفاهيم بمقر شركة الخليج العربي للنفط في بنغازي. (الإنترنت)

قال مدير المكتب الإعلامي لشركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) في مدينة بنغازي، أحمد العريبي، إن المؤسسة الوطنية للنفط وقعت مع شركة «إيني» الإيطالية «اتفاقية تفاهم لتمويل التعاون بين جامعة بنغازي وجامعة بوكوني الإيطالية في مجال الدراسات العليا».

وأوضح العريبي في تصريح تلقته «بوابة الوسط» اليوم الأحد، أن مراسم التوقيع جرت بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله ورئيس جامعة بنغازي مصطفى الفاخري، بمكتب رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط في بنغازي.

وأضاف العريبي أن «اتفاقية التفاهم» تأتي «فى إطار المسؤولية الاجتماعية وبرامج التنمية المستدامة للمؤسسة الوطنية للنفط وبرعاية شركة ايني»؛

من جهته أضاف مدير عام إدارة الصحة والسلامة والبيئة والأمن والتنمية بالمؤسسة الوطنية للنفط خالد أبوخطوة أن «هذه الاتفاقية ستقدم لـ25 خريجا من جامعة بنغازي الدعم للحصول على ماجستير من جامعة بوكوني الإيطالية فى مجال إدارة المرافق الصحية والتى ستشرف علميا على برنامج الدراسات وتقديم المناهج الدراسية والمعرفة فى هذا المجال».

وأكد بوخطوة أن «هذه الاتفاقية تأتي ضمن ما تقوم به المؤسسة مساهمة منها في تطوير المناهج العلمية في الجامعات وخاصة جامعة بنغازي والمساهمة في إعمار بنغازي».

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