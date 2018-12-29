بحضور عمر الحاسي.. تأسيس «التجمع الوطني الليبي» في مدينة الزاوية

رئيس حكومة الإنقاذ الوطني السابق عمر الحاسي خلال حضوره للملتقى 29 ديسمبر 2018. (الإنترنت)

اختتم «الملتقى الوطني الليبي لثوار 17 فبراير» أعماله بمدينة الزاوية، بحضور رئيس حكومة الإنقاذ الوطني السابق عمر الحاسي، حيث أعلن المجتمعون تأسيس «التجمع الوطني الليبي».

وأصدر المجتمعون بيانًا أكدوا فيه على «مدنية الدولة والتداول السلمي السلطة، ورفض حكم العسكر»، حيث ارتفعت الهتافات داخل الملتقى الوطني لثوار 17 فبراير بـ«جاك الدور جاك الدور يا حفتر يا ديكتاتور».

كما أكد المجتمعون على «مطالب المكونات الإدارية والأهلية لبعض بلديات المنطقة الشرقية المرفوعة إلى الأمين العام للأمم المتحدة الداعية لتشكيل لجنة دولية حول الجرائم التي وقعت ببنغازي».

وشدد المجتمعون على «رفض التدخل الأجنبي المخل بالسيادة الوطنية للدولة الليبية، ورفض أي مشروع يدعو للانفصال».

وطالب المجتمعون بـ«ضرورة احترام القضاء، وتنفيذ أحكامه، ودعم الجهات الرقابية والضبطية المختصة» و«تطبيق العدالة الانتقالية، ورد المظالم، وتهيئة الظروف لعودة النازحين والمهجَّرين في الداخل والخارج، ورعاية حوار وطني ومصالحة وطنية شاملة».

ودان المجتمعون «الخطف والقتل وترويع الآمنين، والإخفاء القسري لحرية أي مواطن مهما كانت الأسباب والمبررات، ورفض كل أشكال الغلو والتطرف والإرهاب».

اجتماع الملتقى الوطني الليبي لثوار 17 فبراير بمدينة الزاوية 29 ديسمبر 2018. (الإنترنت)

اجتماع الملتقى الوطني الليبي لثوار 17 فبراير بمدينة الزاوية 29 ديسمبر 2018. (الإنترنت)

اجتماع الملتقى الوطني الليبي لثوار 17 فبراير بمدينة الزاوية 29 ديسمبر 2018. (الإنترنت)