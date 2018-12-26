المجلس الرئاسي يقرر تأسيس المرصد الوطني للفضاء السمعي البصري

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج. (الإنترنت)

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، القرار رقم (1625) لسنة 2018، الذي أقر بموجبه تأسيس «المرصد الوطني للفضاء السمعي البصري» على أن «تكون له الشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، ويتبع لمجلس الوزراء»، كما جاء في نص المادة الأولى من القرار الذي نشرته إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء.

وحددت المادة الثانية من القرار ست مهام للمرصد تشمل «إعداد مدونات السلوك المنظمة للفضاء السمعي البصري حقوقًا وواجبات»، و«متابعة ورصد التقيد بمدونات السلوك المنظمة للفضاء السمعي البصري»، و«اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين لبنودها»، إضافة إلى «الإسهام في رفع الكفاءة وتطوير المؤسسات والأفراد العاملين في الفضاء السمعي البصري».

كما تشمل مهام المرصد «إقامة الدورات والندوات والمناشط العلمية والمهنية التي تخدم القطاع الوطني السمعي البصري»، و«تقديم المشورة والرأي والاقتراحات للجهات الحكومية، وغير الحكومية فيما يتعلق بتنظيم وتطوير القطاع السمعي البصري».

ونصت المادة الثالثة من القرار على أن «يكون المقر الرئيسي للمرصد بمدينة طرابلس ويجوز فتح فروع أخرى». كما نصت المادة الرابعة، على أن «يدار المركز برئيس ونائب للرئيس يصدر بتسميتها قرار من مجلس الوزراء».

كما نصت المادة الخامسة على أن «يكون للمرصد هيكل تنظيمي يصدر به قرار من المجلس الرئاسي بناءً على عرض من رئيس المرصد». وشددت المادة السادسة من القرار، على العمل به من تاريخ صدوره، ودعت الجهات المختصة إلى تنفيذه.