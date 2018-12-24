مذكرة تفاهم بين مستشفى قورينا وجمعية خيرية لإنشاء مستشفى للأورام وأمراض الدم

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الإثنين 24 ديسمبر 2018, 04:51 مساء
مستشفى قورينا التعليمي بمدينة شحات . (أرشيفية: بوابة الوسط)

قال عضو مكتب الإعلام والتثقيف الصحي بمستشفى قورينا التعليمي محمد أبوعجيلة، إن المستشفى وقع مذكرة تفاهم مع جمعية «دروب الأمل» الخيرية، لغرض إنشاء مستشفى متكامل لعلاج الأورام وأمراض الدم.

وأوضح أبوعجيلة في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، أن المذكرة تضمنت منح مستشفى قورينا مساحة للجمعية، لتوطين مستشفى لعلاج الأورام وأمراض الدم بسعة 80 إلى 100 سرير، إضافة إلى إقامة فندق بتقييم 4 نجوم وإقامة متكاملة لجميع العاملين ومسجد للمصلين أيضًا.

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وأضاف أن الطرفين اتفقا على أن تقوم الجمعية بإحضار كافة التصاميم والخرائط للمشروع بالتنسيق مع مكتب المشروعات التابع للمستشفى قبل البدء في العمل، مع ضرورة تحديد المدة الزمنية لإنجاز المشروع،

وأشار إلى أن الجمعية ستتكفل باستجلاب طاقم طبي متخصص في مجال الأورام وتحديد مزاياه مسبقًا ودعمه بطاقم وطني حسب الحاجة، طبقًا لما هو مقرر بالقانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

وتابع: «فيما يتم تشغيل الفندق من قبل الجمعية مباشرة أو يوجد شريك متضامن أو مستثمر أو تشكيل لجنة من خيرين المدينة مع وجود عضو من المستشفى، أما في حالة انتهاء العمر المحدد للجميع ولم يتم تمديده بقرار من الجمعية العمومية للجمعية أو في حالة حل أو انعدام تمويلها أو ترك المشروع تؤول ملكية المشروع بالكامل لصالح مستشفى قورينا الطبي».

وأكد أبوعجيلة في ختام تصريحه أنه «حال تأخر الجمعية في التسيلم النهائي له وفق للمدة المتفق عليها أو توقف العمل في أي مرحلة كانت ولأي سبب يتم الإلغاء الاتفاق وتعود الأرض والمنشآت المقامة عليه إلى ملكية المستشفى».

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