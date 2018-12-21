مستشفى قورينا التعليمي: افتتاح قسم الكلى مطلع 2019

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الجمعة 21 ديسمبر 2018, 09:45 مساء
مستشفى قورينا التعليمي بمدينة

قال عضو مكتب الإعلام والتثقيف بمستشفى قورينا التعليمي بمدينة شحات محمد أبو عجيلة، إن افتتاح قسم غسيل الكلى سيكون مطلع العام الجديد 2019.

وأوضح أبوعجيلة في تصريح لـ«بوابة الوسط» الجمعة، أن إدارة المستشفى انتهت منذ أسابيع من تجهيز وتوفير كافة احتياجات قسم غسيل الكلى، وبدأت في تسجيل المرضى وفتح الملفات الخاصة بهم.

وأضاف أن 4 من المرضى بدأوا فعليًا في إجراء الغسيل بالمستشفى، في إطار تجريب المحطة والمعدات والأجهزة، على أن يتم الافتتاح رسميًا مطلع العام الجديد.

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وذكر عضو المكتب الإعلام والتثقيف الصحي أن مدير عام المستشفى محمد صالح، ومدير التجهيزات الطبية رزق الله أحميدين اجتماعًا مع أطباء قسم غسيل الكلى وبحثا في خطة العمل الموضوعة خلال عام 2019، وقاموا بعد الاجتماع بتفقد المرضى الأربعة في القسم أثناء تجريب عمله خلال يوم الأمس واطمأنوا على سير الخدمة لهم بشكل طبيعي.

وقال أبو عجيلة إن المستشفى سيبدأ بعد افتتاح القسم في السعي إلى تجهيز قسم الأطفال والنساء والولادة، إلى جانب تفعيل مصرف الدم لتلبية احتياجات المرضى من مكونات الدم المختلفة.

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